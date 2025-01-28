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Неймар попрощался с «Аль-Хилялем»

Нападающий сборной Бразилии Неймар опубликовал пост в соцсетях в связи с уходом из «Аль-Хиляля».

  • Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
  • Неймар провел в саудовском клубе 1,5 года: 7 матчей, 1 гол, 3 ассиста.
  • Он возвращается в «Сантос» до лета, а затем хочет вернуться в Европу.
  • «Аль-Хилялю» не пришлось платить форварду компенсацию в размере 40 миллионов евро.

«Всем в «Аль-Хиляле», болельщикам – спасибо! Я отдал все силы, чтобы играть, и хотел бы, чтобы время на поле сложилось лучше и чтобы мы наслаждались им вместе.

Спасибо Саудовской Аравии за то, что мне и моей семье подарили новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю настоящую Саудовскую Аравию, и у меня появились друзья на всю жизнь.

Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за вашим развитием как клуба и страны к 2034 году. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. И я всегда буду поддерживать вас!» – написал Неймар.

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Источник: твиттер Неймара

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