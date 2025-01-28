Винисиусу предлагают в Саудовской Аравии миллиард

Нападающего «Реала» Винисиуса по-прежнему хотят видеть в Саудовской Аравии.
Неназванный клуб предлагает бразильцу контракт на пять лет с общей зарплатой в 1 миллиард евро.
«Реалу» саудовцы готовы заплатить за Винисиуса 300 миллионов. При этом отступные в контракте бразильца равны миллиарду. Однако мадридцы готовы отпустить форварда, если он изъявит такое желание.
- Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
- Рекордным трансфером в истории футбола считается переход нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро.
Источник: AS