Винисиусу предлагают в Саудовской Аравии миллиард

Нападающего «Реала» Винисиуса по-прежнему хотят видеть в Саудовской Аравии.

Неназванный клуб предлагает бразильцу контракт на пять лет с общей зарплатой в 1 миллиард евро.

«Реалу» саудовцы готовы заплатить за Винисиуса 300 миллионов. При этом отступные в контракте бразильца равны миллиарду. Однако мадридцы готовы отпустить форварда, если он изъявит такое желание.