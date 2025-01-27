Флик прокомментировал 7:1 «Барсы» с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Валенсией». Каталонцы выиграли в 21-м туре Примеры со счетом 7:1.

«Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки. Подбор игроков – моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава – это хорошо», – сказал Флик.