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Флик прокомментировал 7:1 «Барсы» с «Валенсией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарий после матча с «Валенсией». Каталонцы выиграли в 21-м туре Примеры со счетом 7:1.

«Сегодня было важно увидеть свежих игроков, они отлично справились. Все были очень вовлечены и действовали безупречно.

Фермин поучаствовал в нескольких голах и был признан лучшим игроком матча. Я в восторге от него, он здорово владеет мячом, хорошо завершает атаки. Подбор игроков – моя работа. Сложности с выбором одиннадцати игроков для стартового состава – это хорошо», – сказал Флик.

  • «Барса» после 21 туров чемпионата отстает от лидирующего «Реала» на 7 очков.
  • Следующий матч команда проведет с «Алавесом» 2 февраля.

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Источник: Marca

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