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  • Новые подробности переговоров «Динамо» и «Ботафого» по Бителло

Новые подробности переговоров «Динамо» и «Ботафого» по Бителло

Появились подробности переговорного процесса между «Динамо» и «Ботафого» по полузащитнику Бителло.

«Динамо» хотело удвоиться: покупали за 10, продали минимум за 20. В таком случае никто не назвал бы продажу Бителло неуспешной.

Ключевое разногласие между «Ботафого» и «Динамо» – количество траншей и их сроки. Изначально «Ботафого» предлагал 10 миллионов, разбитые на десять траншей. В ответ на это внутри «Динамо» шутили: «Давайте разобьем на сто и получим все за Бителло через сто лет».

Финальное предложение бразильцев – 18 миллионов евро и два миллиона в качестве бонусов несколькими траншами в течение четырех лет. При этом первый транш составил бы всего 2 миллиона евро. «Динамо» хотело сразу получить не менее 50%, а остальное разбить на минимальное количество траншей, в идеале – обойтись двумя.

Один из источников убежден, что сделка «Ботафого» и «Динамо» была изначально обречена, потому что бразильцы многие трансферы проворачивают в несколько не очень больших траншей. «Видимо, «Ботафого» так сильно поверил Портеле [агенту игрока], который заявил, что Бителло можно забрать практически бесплатно. «Ботафого» шел в магазин за пельменями, а на деле мог позволить себе только жвачку на кассе», – написал Спортс.

  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Главным претендентом на трансфер Бителло остается «Ботафого».

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Источник: Спортс

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