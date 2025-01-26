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Боярский заявил об усталости бразильцев от «Зенита»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о ситуации с легионерами.

«Перемены состава могут сказаться на гонке за чемпионство. Но, думаю, тренерский состав к этому готов. Они понимают степень потери. Поэтому компенсируют это другими игроками, которых приглашают в команду

Все привыкли к бразильцам. На это была ставка, что они повысят уровень игры в «Зените». Но всему хорошему рано или поздно наступает конец. Бразильцы устали от «Зенита» и хотят домой. Это заметно, что они снижают планку престижа клуба», – сказал Боярский.

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил на этой неделе за Луиса Энрике 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии (8)
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FWSPM
1737891303
Все устали от никчемного газовика а не только бразильцы! зпрф не отпускает))
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Plyash
1737892736
Ну,наконец нашёлся истинный патриот клуба,сказавший правду,которую все уже давно знают,кроме самой ГазПромБанды,которые забыли своих истинных героев клуба,таких,как Казачёнок,Желудков,Бирюков,Давыдов,Клементьев. Браво,г-н Боярский!!! Уважуха тебе,Питерский мушкетёр.
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Иван Петров 1986
1737893075
Да от блохастых устали не только бразильцы.
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Интерес
1737893791
Зато "Зенит" не намерен уставать от дорогостоящих бразильянцев.Ну и бесконтрольных денег ГАЗПРОМА.
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