Боярский заявил об усталости бразильцев от «Зенита»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о ситуации с легионерами.

«Перемены состава могут сказаться на гонке за чемпионство. Но, думаю, тренерский состав к этому готов. Они понимают степень потери. Поэтому компенсируют это другими игроками, которых приглашают в команду

Все привыкли к бразильцам. На это была ставка, что они повысят уровень игры в «Зените». Но всему хорошему рано или поздно наступает конец. Бразильцы устали от «Зенита» и хотят домой. Это заметно, что они снижают планку престижа клуба», – сказал Боярский.