Боярский заявил об усталости бразильцев от «Зенита»

Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский высказался о ситуации с легионерами.
«Перемены состава могут сказаться на гонке за чемпионство. Но, думаю, тренерский состав к этому готов. Они понимают степень потери. Поэтому компенсируют это другими игроками, которых приглашают в команду
Все привыкли к бразильцам. На это была ставка, что они повысят уровень игры в «Зените». Но всему хорошему рано или поздно наступает конец. Бразильцы устали от «Зенита» и хотят домой. Это заметно, что они снижают планку престижа клуба», – сказал Боярский.
- По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил на этой неделе за Луиса Энрике 33 миллиона евро.
- Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
- В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.