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Раскрыта зарплата Бителло в «Динамо»

Инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о ситуации с полузащитником «Динамо» Бителло.

«В час ночи прилетел, в 9 утра первая тренировка – в зале, затем на поле по индивидуальной программе вместе с Луисом Чавесом. Разговора с тренером/клубом пока не было.

За неявку на сбор игрок будет оштрафован – речь идет о сумме, равноценной зарплате за месяц. Зарплата Бителло – 1,2 миллиона евро в год;

В ОАЭ на сбор прилетит агент. Цель, вероятно, теперь одна – улучшить условия контракта.

Трансферное окно в Бразилии открыто до 28 февраля – и шансы на то, что «Ботафого» еще придет, остаются. Но условия от «Динамо» очевидны: максимальная сумма первого платежа.

То, что агентство, которое ведет дела губастого, в итоге пошло на попятную и игрок прилетел, – хороший факт по нынешним временам», – написал Егоров.

  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Главным претендентом на трансфер Бителло остается «Ботафого».

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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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Комментарии (7)
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JIEGEHDA
1737887588
1.2 м евро зп маленькая . Может стоит дать хотя бы 1.5 или 2 и оставить
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Красногвардейчик
1737887952
Эх....не удалось *****..ться))
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FCSpartakM
1737890383
В принципе все знали эти цифры, неудивительно, что он играть не хочет, когда на неве Мантуану больше платят
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R_a_i_n
1737892038
Штраф около ста тысяч евро. Весомо.
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FWSPM
1737892407
теперь понятно чего он бунт устроил...чувак получает меньше хлусевича)))) видимо пересеклись где то на пляже с венделом и парень понял что надо что то менять.
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