Раскрыта зарплата Бителло в «Динамо»

Инсайдер Сергей Егоров поделился мнением о ситуации с полузащитником «Динамо» Бителло.

«В час ночи прилетел, в 9 утра первая тренировка – в зале, затем на поле по индивидуальной программе вместе с Луисом Чавесом. Разговора с тренером/клубом пока не было.

За неявку на сбор игрок будет оштрафован – речь идет о сумме, равноценной зарплате за месяц. Зарплата Бителло – 1,2 миллиона евро в год;

В ОАЭ на сбор прилетит агент. Цель, вероятно, теперь одна – улучшить условия контракта.

Трансферное окно в Бразилии открыто до 28 февраля – и шансы на то, что «Ботафого» еще придет, остаются. Но условия от «Динамо» очевидны: максимальная сумма первого платежа.

То, что агентство, которое ведет дела губастого, в итоге пошло на попятную и игрок прилетел, – хороший факт по нынешним временам», – написал Егоров.