Шалимов спрогнозировал, какой будет атака «Зенита» во второй части сезона

Игорь Шалимов рассказал, какой видит атаку «Зенита» после зимних трансферов.
«Вероятно, Энрике будет играть справа, а в центре мы увидим пару Глушенков – Вендел, а слева кто-то из пары Педро – Мостовой.
На мой взгляд, осенний период показал главное – ни в коем случае, если команда хочет результат, не должны выходить три «столба» – Лусиано, Соболев и Касьерра.
Осталось всего 12 игр, потеря даже одного очка может стать трагичной», – заявил Шалимов.
- «Зенит» продал Артура и Клаудиньо.
- Луис Энрике пришел из «Ботафого».
- Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ, уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям.