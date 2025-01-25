Шалимов спрогнозировал, какой будет атака «Зенита» во второй части сезона

Игорь Шалимов рассказал, какой видит атаку «Зенита» после зимних трансферов.

«Вероятно, Энрике будет играть справа, а в центре мы увидим пару Глушенков – Вендел, а слева кто-то из пары Педро – Мостовой.

На мой взгляд, осенний период показал главное – ни в коем случае, если команда хочет результат, не должны выходить три «столба» – Лусиано, Соболев и Касьерра.

Осталось всего 12 игр, потеря даже одного очка может стать трагичной», – заявил Шалимов.