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  • Шалимов спрогнозировал, какой будет атака «Зенита» во второй части сезона

Шалимов спрогнозировал, какой будет атака «Зенита» во второй части сезона

Игорь Шалимов рассказал, какой видит атаку «Зенита» после зимних трансферов.

«Вероятно, Энрике будет играть справа, а в центре мы увидим пару Глушенков – Вендел, а слева кто-то из пары Педро – Мостовой.

На мой взгляд, осенний период показал главное – ни в коем случае, если команда хочет результат, не должны выходить три «столба» – Лусиано, Соболев и Касьерра.

Осталось всего 12 игр, потеря даже одного очка может стать трагичной», – заявил Шалимов.

  • «Зенит» продал Артура и Клаудиньо.
  • Луис Энрике пришел из «Ботафого».
  • Петербуржцы ушли на зимнюю паузу на 2-м месте в РПЛ, уступая «Краснодару» только по дополнительным показателям.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (4)
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7:1
1737798333
я уже который день про то же пишу. могу поработать за шалимова и его оклад) ----------нападающий---------- педро-глушенков-энрике -------барриос---вендел------ ----------4 защитника----------- ---------------вратарь--------------
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DOCTOR PENALTY
1737798337
Вопрос: кто из трёх "столбов" будет шевелить батонами на поле, а кто будет мять булки на лавке? ) ""
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7:1
1737798719
главная ошибка семака - что не продали летом кассьерру, когда арабы предлагали сундуки с золотом за лучшего бомбардира чемпионата. в итоге ушёл сергеев - но прибавились лусиано и дельфинарий. и все недополучают игровое время, поэтому все трое играют хреново. если сейчас, пока зенит в катаре, предложить шейхам забрать кассьерру довеском к клаудиньо, пока он хоть что-то стоит - то дело выгорит. ну не нужно нам 3 нападающих, в нынешних реалиях возможна схема только с одним. а с такими ассистентами и дельфин будет забивать, только дайте ему 90 минут, а не 30.
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FWSPM
1737805497
Дайте Саньку шанс. Он не подведет!
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