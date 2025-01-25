Шалимов: «Примерно понимаю, что случилось с Бителло»

Игорь Шалимов прокомментировал поведение полузащитника «Динамо» Бителло.

Бразилец не вернулся вовремя из отпуска.

В ответ динамовцы запретили всем вести с ним переговоры под угрозой санкций.

Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.

«Потеря ли Бителло для «Динамо»? Конечно, потеря. Команда забила наравне с «Зенитом» больше всех в РПЛ, и бразилец много отдавал, он и сам забить может. Это не Карраскаль, у бразильца есть нацеленность на ворота.

Примерно понимаю, что случилось с Бителло. Узнал, сколько платят в России, сравнил с тем, что есть у других бразильцев, прежде всего в «Зените», узнал о премиях там. И сделал выводы, что, впрочем, не означает, что нужно действовать так, как он.

Но в «Зените» научились разбираться с такими конфликтами – посмотрим, что предпримет «Динамо» и чем закончится здесь», – сказал Шалимов.