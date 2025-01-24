Шалимов назвал виновных в ситуации с невозвращением легионеров в клубы РПЛ

Игорь Шалимов прокомментировал демарш нескольких иностранных футболистов, выступающих в РПЛ.

Как минимум четыре латиноамериканских легионера не вернулись вовремя в Россию после отпуска.

«Не вернулись несколько иностранцев, но явление не носит массовый характер. И я вижу тут не что-то, связанное с политикой или экономикой, а работу агентов футболистов, которые видят для себя или игрока возможность уйти на хорошие условия в другой клуб.

Или просто появилось предложение от другого клуба. Эти ситуации не сильно отличаются от той, что была у Александра Соболева, который перестал видеть для себя мотивацию в «Спартаке», – просто наш игрок оставался в России, а иностранцы поехали на родину.

Вопрос чисто юридический, надеюсь, у клубов РПЛ есть рычаги воздействия. То, что Бителло ведет себя неправильно, очевидно – есть контракт и обязательства, и отстаивать правоту надо точно не так.

Но если грубо, ему плевать на интересы команды – человек приехал за одним, за деньгами. Как только он поймет, что может получить больше в другом клубе, это становится главным фактором, а не контракт», – сказал Шалимов.