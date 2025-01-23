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    Гвардиола прокомментировал поражение «Сити» от «ПСЖ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча с «ПСЖ». Его команда проиграла в матче 7-го тура Лиги чемпионов со счетом 2:4. По ходу встречи «Сити» вел 2:0.

    «В первом тайме у них были моменты. У нас тоже был один или два, но соперники были лучше. Мы забили два гола за пять минут, а потом они забили два гола за пять минут. И тогда они поверили в себя. Они играли лучше. Быстрее.

    Победила лучшая команда, а у нас будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Если мы не выиграем, значит, не заслуживаем выхода. Такова реальность. Мы не набрали достаточного количества очков и должны это принять», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» занимает 25-е место в таблице общего этапа ЛЧ.
    • Матч с «Брюгге» пройдет 29 января.

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    Источник: Sky Sports

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