Гвардиола прокомментировал поражение «Сити» от «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после матча с «ПСЖ». Его команда проиграла в матче 7-го тура Лиги чемпионов со счетом 2:4. По ходу встречи «Сити» вел 2:0.

«В первом тайме у них были моменты. У нас тоже был один или два, но соперники были лучше. Мы забили два гола за пять минут, а потом они забили два гола за пять минут. И тогда они поверили в себя. Они играли лучше. Быстрее.

Победила лучшая команда, а у нас будет последний шанс – дома в матче с «Брюгге». Если мы не выиграем, значит, не заслуживаем выхода. Такова реальность. Мы не набрали достаточного количества очков и должны это принять», – сказал Гвардиола.