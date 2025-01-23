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    • Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли

    Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли

    В матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Реал» на своем поле крупно победил «Зальцбург» – 5:1.

    В первом тайме дубль у мадридцев оформил Родриго, отличившийся на 23-й и 34-й минутах. После перерыва Килиан Мбаппе на 48-й минуте довел счет до разгромного. После оформил дубль Винисиус Жуниор. Он отличился на 55-й и 77-й минутах. Утешительный гол у австрийского клуба забил Мадс Бидструп на 85-й.

    «Реал» занимает на общем этапе Лиги чемпионов 16-ю позицию с 12 очками. Мадридцы гарантировали себе участие в плей-офф и сохраняют шансы побороться за прямую путевку в 1/8 финала. «Зальцбург» идет 34-м с 3 баллами и не имеет шансов на продолжение борьбы в турнире.

    Лига чемпионов. 7-й тур

    Реал – Зальцбург – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Родриго, 23; 2:0 – Родриго, 34; 3:0 – Мбаппе, 48; 4:0 – Винисиус, 55; 5:0 – Винисиус, 77; 5:1 – Бидструп, 85.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

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    Источник: «Бомбардир»

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