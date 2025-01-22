Спортивный директор «Боруссии» объяснил увольнение Шахина

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Ларс Риккен высказался об увольнении с поста главного тренера команды Нури Шахина. Турецкий специалист отправлен в отставку после гостевого поражения от «Болоньи» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Команда проиграла четвертую игру подряд.

«Мы очень ценим Нури Шахина и его работу, хотели долгосрочного сотрудничества и до последнего надеялись, что сможем вместе добиться спортивного перелома.

Однако после четырех поражений подряд, лишь одной победы в последних девяти матчах и текущего десятого места в таблице Бундеслиги мы, к сожалению, утратили веру в то, что в нынешних условиях сможем достичь наших спортивных целей.

Это решение стало для меня личной болью, но после матча в Болонье его уже нельзя было избежать», – сказал Риккен.