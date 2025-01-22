«МЮ» предложил 30 миллионов евро за датского защитника

«Манчестер Юнайтед» предложил «Лечче» 30 миллионов евро за трансфер защитника Патрика Доргу. Итальянский клуб рассчитывает получить за датчанина 40 миллионов с учетом бонусов.
Представители клубов во вторник обсудили возможность перехода на встрече в Милане. Пока стороны не пришли к соглашению.
Также в Доргу заинтересован «Наполи», который готов оставить игрока в «Лечче» до конца сезона на правах аренды.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
- В этом сезоне 20-летний Доргу провел за клуб 22 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Его контракт с «Лечче» рассчитан до лета 2029 года.