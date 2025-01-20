Гурцкая – о приглашении Маврина из Медиалиги в «Пари НН»: «Вместо этого можно было снять порно на стадионе»

Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о приглашении в «Пари НН» Василия Маврина из «Амкала».

«Мне не нравятся такие вещи. Так привлекать внимание к футболу… Таким шоу.

Количество подписчиков увеличилось. Ради этого можно было сделать проще: разыграть на стадионе какую-то порносцену. И было бы 10-20 тысяч подписчиков новых.

Вместо этого взяли Маврина, которому осталось три года до смерти. Ему 36 лет. Имею в виду футбольную смерть», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».