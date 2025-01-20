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    • Гурцкая – о приглашении Маврина из Медиалиги в «Пари НН»: «Вместо этого можно было снять порно на стадионе»

    Гурцкая – о приглашении Маврина из Медиалиги в «Пари НН»: «Вместо этого можно было снять порно на стадионе»

    Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о приглашении в «Пари НН» Василия Маврина из «Амкала».

    «Мне не нравятся такие вещи. Так привлекать внимание к футболу… Таким шоу.

    Количество подписчиков увеличилось. Ради этого можно было сделать проще: разыграть на стадионе какую-то порносцену. И было бы 10-20 тысяч подписчиков новых.

    Вместо этого взяли Маврина, которому осталось три года до смерти. Ему 36 лет. Имею в виду футбольную смерть», – сказал Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • 35-летний Маврин – чемпион МФЛ и победитель Кубка МФЛ, выступает на позиции центрального полузащитника.
    • В прошлом сезоне забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в Кубке МФЛ, также дважды отличился голами в Фонбет Кубке России.
    • «Пари НН» идет в РПЛ 12-м.

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    Источник: «Бомбардир»

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    20.01.2025 20:09
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