Семин оценил ситуацию с демаршем Бителло в «Динамо»

Юрий Семин высказался об отказе полузащитника «Динамо» Бителло возвращаться в Россию после отпуска.

«Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать. Это было, есть и будет. Потому что это бизнес, в котором чем больше будет переходов, тем больше будет различных выплат.

Бителло, конечно, талантливый игрок, но один футболист не должен играть такую громадную роль. Это не Месси, и не Мбаппе. У «Динамо» достаточно хороший состав», – заявил Сeмин.