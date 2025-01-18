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    Семин оценил ситуацию с демаршем Бителло в «Динамо»

    Юрий Семин высказался об отказе полузащитника «Динамо» Бителло возвращаться в Россию после отпуска.

    «Такие ситуации, как с Бителло, нужно всегда предусматривать. Это было, есть и будет. Потому что это бизнес, в котором чем больше будет переходов, тем больше будет различных выплат.

    Бителло, конечно, талантливый игрок, но один футболист не должен играть такую громадную роль. Это не Месси, и не Мбаппе. У «Динамо» достаточно хороший состав», – заявил Сeмин.

    • Сейчас хавбек близок к уходу в «Ботафого».
    • Его договор с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
    • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.

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    Источник: «Советский спорт»

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    18.01.2025 13:00
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