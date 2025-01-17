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    • Бывший гендиректор «Динамо» прокомментировал отказ Бителло возвращаться в клуб

    Бывший гендиректор «Динамо» прокомментировал отказ Бителло возвращаться в клуб

    Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию с невозвращением в московский клуб из Бразилии 25-летнего полузащитника Бителло. Игрок хочет перейти в «Ботафого».

    – Для нашего чемпионата Бителло – один из сильнейших игроков. Сложная ситуация. Если он не хочет играть, его никаким образом не заставишь. Наверное, надо найти возможность продать его за какие-то деньги или отдать в аренду, если найдется какой-то вариант.

    – «Ботафого» предложил за него 13 миллионов евро, но «Динамо» отказалось. Получается, что это мало?

    На мой взгляд, это очень сильный игрок. Даже «Зенит» может позавидовать. Его цена – ближе к 20 миллионам. Видимо, надо было договариваться. А он сейчас бастует, потому что потеряет еще полгода до лета.

    – Издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск в суд на Бителло. Может, это заставит его одуматься? Все-таки деньги никому не хочется терять.

    – Сегодня это единственный вариант его заставить. Хорошо. Он приедет и будет отбывать номер на поле.

    – Была история с Венделом, который тоже не хотел возвращаться в «Зенит».

    – Видимо, с ним смогли найти какой-то компромисс. Но, если говорить откровенно, у «Зенита» сейчас не все в порядке с коллективом. С таким составом они явно находятся не на своем месте.

    – Вы не верите, что Бителло еще сыграет за «Динамо»?

    Если у человека нет желания играть, то, конечно, с ним надо расставаться.

    • 24-летний бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
    • По данным Globo, бело-голубые пригрозили Бителло штрафом в 25 миллионов долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Московский клуб намерен подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    17.01.2025 08:47
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