Бывший гендиректор «Динамо» прокомментировал отказ Бителло возвращаться в клуб

Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию с невозвращением в московский клуб из Бразилии 25-летнего полузащитника Бителло. Игрок хочет перейти в «Ботафого».

– Для нашего чемпионата Бителло – один из сильнейших игроков. Сложная ситуация. Если он не хочет играть, его никаким образом не заставишь. Наверное, надо найти возможность продать его за какие-то деньги или отдать в аренду, если найдется какой-то вариант.

– «Ботафого» предложил за него 13 миллионов евро, но «Динамо» отказалось. Получается, что это мало?

– На мой взгляд, это очень сильный игрок. Даже «Зенит» может позавидовать. Его цена – ближе к 20 миллионам. Видимо, надо было договариваться. А он сейчас бастует, потому что потеряет еще полгода до лета.

– Издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск в суд на Бителло. Может, это заставит его одуматься? Все-таки деньги никому не хочется терять.

– Сегодня это единственный вариант его заставить. Хорошо. Он приедет и будет отбывать номер на поле.

– Была история с Венделом, который тоже не хотел возвращаться в «Зенит».

– Видимо, с ним смогли найти какой-то компромисс. Но, если говорить откровенно, у «Зенита» сейчас не все в порядке с коллективом. С таким составом они явно находятся не на своем месте.

– Вы не верите, что Бителло еще сыграет за «Динамо»?

– Если у человека нет желания играть, то, конечно, с ним надо расставаться.