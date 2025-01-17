Бывший гендиректор «Динамо» прокомментировал отказ Бителло возвращаться в клуб

Бывший генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию с невозвращением в московский клуб из Бразилии 25-летнего полузащитника Бителло. Игрок хочет перейти в «Ботафого».
– Для нашего чемпионата Бителло – один из сильнейших игроков. Сложная ситуация. Если он не хочет играть, его никаким образом не заставишь. Наверное, надо найти возможность продать его за какие-то деньги или отдать в аренду, если найдется какой-то вариант.
– «Ботафого» предложил за него 13 миллионов евро, но «Динамо» отказалось. Получается, что это мало?
– На мой взгляд, это очень сильный игрок. Даже «Зенит» может позавидовать. Его цена – ближе к 20 миллионам. Видимо, надо было договариваться. А он сейчас бастует, потому что потеряет еще полгода до лета.
– Издание Globo сообщило, что «Динамо» собирается подать иск в суд на Бителло. Может, это заставит его одуматься? Все-таки деньги никому не хочется терять.
– Сегодня это единственный вариант его заставить. Хорошо. Он приедет и будет отбывать номер на поле.
– Была история с Венделом, который тоже не хотел возвращаться в «Зенит».
– Видимо, с ним смогли найти какой-то компромисс. Но, если говорить откровенно, у «Зенита» сейчас не все в порядке с коллективом. С таким составом они явно находятся не на своем месте.
– Вы не верите, что Бителло еще сыграет за «Динамо»?
– Если у человека нет желания играть, то, конечно, с ним надо расставаться.
- 24-летний бразилец провел в этом сезоне 21 матч за московский клуб, забил 1 гол и отдал 10 передач.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
- По данным Globo, бело-голубые пригрозили Бителло штрафом в 25 миллионов долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Московский клуб намерен подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого».