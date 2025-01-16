Экс-защитник сборной России Марио Фернандес рассказал о своих планах

Бывший защитник ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес признался, что хочет продолжать карьеру.

«Нет, я не заканчивал игровую карьеру. Я усердно тренируюсь самостоятельно в Бразилии и надеюсь продолжить выступления. Как долго – одному богу известно. И физически, и психологически я чувствую себя отлично.

Есть несколько человек, которые помогают мне в поиске нового клуба, но я в любом случае сохраняю спокойствие и полагаюсь на волю Всевышнего», – сказал Марио.