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    «Милан» ожидает ответа на предложение Рэшфорду

    «Милан» ждет ответа от вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда по поводу возможного перехода. Ожидается, что 27-летний англичанин определится со своим будущим в течение одного-двух дней.

    Если сделка с Рэшфордом сорвется, не исключено, что «Милан» попытается подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.

    Кроме «россонери», вингером «МЮ» интересуются «Барселона» и дортмундская «Боруссия».

    • Рэшфорд провел в этом сезоне 24 матча за манкунианцев, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
    • Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.

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    Источник: gianlucadimarzio.com

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