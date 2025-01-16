«Милан» ожидает ответа на предложение Рэшфорду

«Милан» ждет ответа от вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда по поводу возможного перехода. Ожидается, что 27-летний англичанин определится со своим будущим в течение одного-двух дней.
Если сделка с Рэшфордом сорвется, не исключено, что «Милан» попытается подписать защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера.
Кроме «россонери», вингером «МЮ» интересуются «Барселона» и дортмундская «Боруссия».
- Рэшфорд провел в этом сезоне 24 матча за манкунианцев, забил 7 голов, отдал 3 передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.