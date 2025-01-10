Ла Лига через суд будет добиваться отмены регистрации Ольмо

Ла Лига недовольна, что Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на ближайшие три месяца.
Лига намерена подать апелляцию в суд с целью отменить регистрацию футболистов.
- Запрет на регистрацию футболистов был наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
- С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проигрывала их.
- Сообщается, что игроки «Барселоны» собирались бойкотировать вызов в национальную команду из-за возникшей ситуации.
- Высшего совет по спорту в Испании 8 января разрешил «блаугране» зарегистрировать футболистов на временной основе.
- Клубы Примеры недовольны, что Ольмо и Виктор заявлены вопреки закону.