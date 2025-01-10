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    Анчелотти прокомментировал разгром «Мальорки»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полуфинале Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).

    – Что произошло во время финальной стычки?

    – Все это было излишне, матч уже закончился. Я никого не виню, ни игроков «Мальорки», ни игроков «Реала». Но такая стычка была излишней. Игроки были немного разгорячены, и я попытался успокоить Маффео. В итоге ничего дурного не случилось, но такая концовка была не нужна.

    – Как проанализируете игру?

    – Мы хорошо начали, а когда нужно было забивать – мы не могли. У нас были проблемы с голами до 90-й минуты, но это итог матча, который получился очень сложным. Мы пытались добиться своего всеми возможными способами.

    Соперник хорошо оборонялся и тоже создавал моменты, потому что он очень опасен в воздухе, скажем. Произойти могло что угодно, но мы достаточно сбалансированно действовали в защите. Мы были хороши. Впереди финал.

    – Беллингем был великолепен.

    – Он очень важен для нас. Когда задействованы все четыре атакующих игрока, произойти может что угодно. Они крайне опасны, это очевидно для всех. Но вопрос не только в мастерстве, но еще и в самоотдаче. В последнее время они очень хороши.

    – Почему вы заменили Вальверде?

    – У него переутомление приводящей мышцы, как и у Беллингема. Было неожиданно жарко, это могло повлиять на обоих.

    • У мадридцев отличились Джуд Беллингем на 63-й минуте и Родриго на 90+5-й. Еще один мяч забил в свои ворота игрок «Мальорки» Мартин Вальент на 90+3-й.
    • В финале «Реал» сыграет с «Барселоной» 12 января.
    • Турнир проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

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    Источник: As

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