Анчелотти прокомментировал разгром «Мальорки»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о полуфинале Суперкубка Испании с «Мальоркой» (3:0).

– Что произошло во время финальной стычки?

– Все это было излишне, матч уже закончился. Я никого не виню, ни игроков «Мальорки», ни игроков «Реала». Но такая стычка была излишней. Игроки были немного разгорячены, и я попытался успокоить Маффео. В итоге ничего дурного не случилось, но такая концовка была не нужна.

– Как проанализируете игру?

– Мы хорошо начали, а когда нужно было забивать – мы не могли. У нас были проблемы с голами до 90-й минуты, но это итог матча, который получился очень сложным. Мы пытались добиться своего всеми возможными способами.

Соперник хорошо оборонялся и тоже создавал моменты, потому что он очень опасен в воздухе, скажем. Произойти могло что угодно, но мы достаточно сбалансированно действовали в защите. Мы были хороши. Впереди финал.

– Беллингем был великолепен.

– Он очень важен для нас. Когда задействованы все четыре атакующих игрока, произойти может что угодно. Они крайне опасны, это очевидно для всех. Но вопрос не только в мастерстве, но еще и в самоотдаче. В последнее время они очень хороши.

– Почему вы заменили Вальверде?

– У него переутомление приводящей мышцы, как и у Беллингема. Было неожиданно жарко, это могло повлиять на обоих.