Агент Вагнера Лава рассказал о будущем игрока

Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о планах футболиста на 2025 год.
– В этом году Вагнеру исполнится 41 год. Он планирует играть дальше?
– Конечно, Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол.
– У Вагнера осталась в футболе цель? Например, установить какой-нибудь рекорд или забить определенное количество мячей?
– Нет, Вагнер просто любит футбол и при этом умудряется ещe голы забивать.
– Вагнер продолжит играть в составе «Аваи» или это будет новый клуб?
– У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остаeтся в «Аваи».
- После перехода в «Аваи» в июле бразилец провел в бразильской Серии B 24 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
- Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.