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    Агент Вагнера Лава рассказал о будущем игрока

    Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о планах футболиста на 2025 год.

    – В этом году Вагнеру исполнится 41 год. Он планирует играть дальше?

    – Конечно, Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол.

    – У Вагнера осталась в футболе цель? Например, установить какой-нибудь рекорд или забить определенное количество мячей?

    – Нет, Вагнер просто любит футбол и при этом умудряется ещe голы забивать.

    – Вагнер продолжит играть в составе «Аваи» или это будет новый клуб?

    – У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остаeтся в «Аваи».

    • После перехода в «Аваи» в июле бразилец провел в бразильской Серии B 24 матча, забил 3 гола, отдал 1 передачу.
    • Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.01.2025 19:58
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