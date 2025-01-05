Агент Вагнера Лава рассказал о будущем игрока

Агент нападающего «Аваи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра рассказал о планах футболиста на 2025 год.

– В этом году Вагнеру исполнится 41 год. Он планирует играть дальше?

– Конечно, Вагнер в отличной физической форме, и пока у него есть силы, он хочет играть в футбол.

– У Вагнера осталась в футболе цель? Например, установить какой-нибудь рекорд или забить определенное количество мячей?

– Нет, Вагнер просто любит футбол и при этом умудряется ещe голы забивать.

– Вагнер продолжит играть в составе «Аваи» или это будет новый клуб?

– У Вагнера завершается действующий контракт этим летом. Он остаeтся в «Аваи».