Анчелотти прокомментировал удаление Винисиуса в матче «Валенсия» – «Реал»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти встал на защиту Винисиуса Жуниора, получившего красную карточку в перенесенном матче 12-го тура Примеры против «Валенсии».

Бразильца удалили на 79-й минуте.

Он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Вдесятером «Реал» дважды забил и победил со счетом 2:1.

«Наше мнение – это не красная карточка Винисиусу, а две желтые – ему и вратарю.

Мы собираемся подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная.

До реакции Винисиуса было касание вратаря, потом толчок Вини, двумя желтыми эпизод был бы исчерпан», – сказал Анчелотти.