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    • Анчелотти прокомментировал удаление Винисиуса в матче «Валенсия» – «Реал»

    Анчелотти прокомментировал удаление Винисиуса в матче «Валенсия» – «Реал»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти встал на защиту Винисиуса Жуниора, получившего красную карточку в перенесенном матче 12-го тура Примеры против «Валенсии».

    «Наше мнение – это не красная карточка Винисиусу, а две желтые – ему и вратарю.

    Мы собираемся подать апелляцию на удаление. Не знаю, примут ли ее. Мы думали, что это не красная.

    До реакции Винисиуса было касание вратаря, потом толчок Вини, двумя желтыми эпизод был бы исчерпан», – сказал Анчелотти.

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    Источник: Marca

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    04.01.2025 12:12
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