Слуцкий рассказал, что помогло ему похудеть

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что худел с помощью лекарства.

«У нас взаимная любовь. Я один из немногих, кто больше двух лет использует [препарат «Оземпик»]. Максимально адаптировался.

Когда Генич все время орет о том, что я даже похудел искусственным путем, а не натуральным… Ну если есть такая возможность. Зачем я буду два часа бежать кросс, истязать себя в зале?

Я лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу», – сказал Слуцкий.