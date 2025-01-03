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    Слуцкий рассказал, что помогло ему похудеть

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что худел с помощью лекарства.

    «У нас взаимная любовь. Я один из немногих, кто больше двух лет использует [препарат «Оземпик»]. Максимально адаптировался.

    Когда Генич все время орет о том, что я даже похудел искусственным путем, а не натуральным… Ну если есть такая возможность. Зачем я буду два часа бежать кросс, истязать себя в зале?

    Я лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу», – сказал Слуцкий.

    • Тренер провел в Китае год.
    • «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
    • Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
    • Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.

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    Источник: Okko

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    03.01.2025 14:00
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