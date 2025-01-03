Слуцкий рассказал, что помогло ему похудеть

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий признался, что худел с помощью лекарства.
«У нас взаимная любовь. Я один из немногих, кто больше двух лет использует [препарат «Оземпик»]. Максимально адаптировался.
Когда Генич все время орет о том, что я даже похудел искусственным путем, а не натуральным… Ну если есть такая возможность. Зачем я буду два часа бежать кросс, истязать себя в зале?
Я лучше потрачу это время на игру в теннис, общение с друзьями или на работу», – сказал Слуцкий.
- Тренер провел в Китае год.
- «Шэньхуа» проиграл чемпионскую гонку, отстав на 1 очко от «Шанхай Порт».
- Решающей стала потеря очков в предпоследнем туре Суперлиги – в домашнем матче с аутсайдером «Шэньчжэнь Пенг Сити» (2:2).
- Несмотря на упущенное чемпионство, команда Слуцкого показала лучший результат в китайском первенстве с 2008 года.