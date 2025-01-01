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    • У нескольких футболистов «Боки Хуниорс» нашли венерическое заболевание

    У нескольких футболистов «Боки Хуниорс» нашли венерическое заболевание

    Аргентинский журналист Феде Флауэрс заявил о трех случаях сифилиса в «Бока Хуниорс». Он опубликовал эту информацию 28 декабря. В этот день в испаноязычных странах отмечается День дурака – аналог 1 апреля.

    «Скандал и беспокойство в «Бока Хуниорс» – несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат – у троих игроков «Боки» сифилис. Делайте выводы.

    На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья.

    Обследования вызвали беспокойство команды и всего тренерского штаба. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И скажите спасибо, что я не называю имен.

    Реальность такова, что это было плановое обследование. Его проводили несколько недель назад. Я получил эту информацию около двух недель назад. Игроки и тренерский штаб «Боки» прошли плановый осмотр и лабораторные анализы в частной клинике. Три теста на сифилис из 34 дали положительный результат. На самом деле это вызывает серьезное беспокойство.

    В настоящий момент известно, что совсем недавно три игрока «Боки» сдали положительный тест на сифилис. Они проходят лечение, и, честно говоря, они обеспокоены и сильно встревожены. Неизвестно, является ли это эпидемией, но любопытно, как три игрока заразились этой болезнью», – рассказал Флауэрс.

    • В сезоне-2024 «Бока Хуниорс» занял 6-е место в чемпионате Аргентины.
    • Команда сыграет на клубном ЧМ-2025.

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    Источник: страница Феде Флауэрса в соцсети X

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    01.01.2025 23:42
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    Комментарии (2)
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    odessakmv
    1735792519
    ".....но любопытно, как три игрока заразились этой болезнью», – рассказал Флауэрс....." - дядя Флауэрс тебе сколько лет??? способ стар, как сам мир
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    Тинез Розоп
    1735803908
    Неужели Ванда?…
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