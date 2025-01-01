У нескольких футболистов «Боки Хуниорс» нашли венерическое заболевание

Аргентинский журналист Феде Флауэрс заявил о трех случаях сифилиса в «Бока Хуниорс». Он опубликовал эту информацию 28 декабря. В этот день в испаноязычных странах отмечается День дурака – аналог 1 апреля.

«Скандал и беспокойство в «Бока Хуниорс» – несколько недель назад вся команда, включая тренерский штаб, проходила плановый осмотр. Результат – у троих игроков «Боки» сифилис. Делайте выводы.

На всякий случай уточню, что это не шутка на День дурака. Я не стал бы спекулировать на теме здоровья.

Обследования вызвали беспокойство команды и всего тренерского штаба. Они хотели сохранить это [в секрете], но все вышло из-под контроля. И скажите спасибо, что я не называю имен.

Реальность такова, что это было плановое обследование. Его проводили несколько недель назад. Я получил эту информацию около двух недель назад. Игроки и тренерский штаб «Боки» прошли плановый осмотр и лабораторные анализы в частной клинике. Три теста на сифилис из 34 дали положительный результат. На самом деле это вызывает серьезное беспокойство.

В настоящий момент известно, что совсем недавно три игрока «Боки» сдали положительный тест на сифилис. Они проходят лечение, и, честно говоря, они обеспокоены и сильно встревожены. Неизвестно, является ли это эпидемией, но любопытно, как три игрока заразились этой болезнью», – рассказал Флауэрс.