Семин назвал команду, которая его удивила в первой части сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин сказал, что его в первой части сезона в какой-то мере удивил «Спартак».

«В какой-то мере с приходом Станковича удивил «Спартак». Сложно сказать, к месту ли сейчас перерыв для них. Хорошие серии тоже когда-то заканчиваются. Может быть, наоборот, к месту будет долгосрочный отпуск и подготовка к сезону. Это будет чисто тренерский и решающий момент – как Станкович проведeт этот период. Подготовку всегда лучше всех проводил Семак», – сказал Сeмин.