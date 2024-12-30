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    • Семин назвал команду, которая его удивила в первой части сезона РПЛ

    Семин назвал команду, которая его удивила в первой части сезона РПЛ

    Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сeмин сказал, что его в первой части сезона в какой-то мере удивил «Спартак».

    «В какой-то мере с приходом Станковича удивил «Спартак». Сложно сказать, к месту ли сейчас перерыв для них. Хорошие серии тоже когда-то заканчиваются. Может быть, наоборот, к месту будет долгосрочный отпуск и подготовка к сезону. Это будет чисто тренерский и решающий момент – как Станкович проведeт этот период. Подготовку всегда лучше всех проводил Семак», – сказал Сeмин.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров. Отставание от лидера составляет 2 балла.
    • Команда одержала 6 побед подряд в РПЛ перед паузой в турнире.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии (3)
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    FROLL007
    1735555107
    Меня удивил середняк, который в таблице 3.
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    zigbert
    1735566597
    Если бы и начало чемпионата было бы более удачным то наверное никто не стал бы удивляться.
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    andr45
    1735567590
    ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, УСПЕХОВ ВАМ И ВАШИМ ЛЮБИМЫМ КЛУБАМ)
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