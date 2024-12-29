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    Аршавин сказал, чего ожидает от 2025 года

    Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от 2025 года.

    «Я жду чемпионство «Зенита» – хочется чтобы он в свое столетие победил. Для всего футбола – чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись», – сказал Аршавин.

    • «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ после 18 туров с 39 очками. Команда уступает «Краснодару» по дополнительным показателям.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2024 23:03
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    Комментарии (1)
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    Иван Петров 1986
    1735541934
    Да всё сделают, чтобы блохастых вытянуть.
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