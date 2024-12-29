Аршавин сказал, чего ожидает от 2025 года

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился ожиданиями от 2025 года.

«Я жду чемпионство «Зенита» – хочется чтобы он в свое столетие победил. Для всего футбола – чтобы сборная играла с сильными командами и еврокубки вернулись», – сказал Аршавин.