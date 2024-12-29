Мостовой высказался об игре Месси и Роналду за одну команду

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном выступлении нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси в одной команде.

«Проблема вот в чeм, когда два таких монстра в одной команде, как они будут делить эту пальму? Это представить в своe время, если Марадона бы с Кройфом играл в одной команде.

Лучше пусть это останется на каких-нибудь гала-матчах. Это будет, Месси и Роналду рано или поздно закончат. Вот как сейчас это делают футболисты «Барселоны» и «Реала», – сказал Мостовой.