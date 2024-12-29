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    • Мостовой высказался об игре Месси и Роналду за одну команду

    Мостовой высказался об игре Месси и Роналду за одну команду

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном выступлении нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси в одной команде.

    «Проблема вот в чeм, когда два таких монстра в одной команде, как они будут делить эту пальму? Это представить в своe время, если Марадона бы с Кройфом играл в одной команде.

    Лучше пусть это останется на каких-нибудь гала-матчах. Это будет, Месси и Роналду рано или поздно закончат. Вот как сейчас это делают футболисты «Барселоны» и «Реала», – сказал Мостовой.

    • 39-летний Роналду провел в этом сезоне 19 матчей за «Аль-Наср», забил 16 голов, отдал 3 передачи.
    • 37-летний Месси сыграл в 2024 году в 22 встречах за «Интер Майами», отметился 21 голом и 11 ассистами.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    29.12.2024 21:15
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