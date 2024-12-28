Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Кафанов определил главное событие 2024 года в российском футболе

    Кафанов определил главное событие 2024 года в российском футболе

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какое событие считает главным для российского футбола в уходящем году.

    – Главное событие 2024 года в российском футболе?

    – Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

    – Как оцените первые полгода Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

    – Этот отрезок получился фантастическим. Общаясь с Матвеем после его первого месяца в Париже, было понятно, что ему там очень сложно.

    В итоге получилось даже лучше, чем мечтал, потому что Матвей сыграл и в чемпионате, и в Кубке Франции, и в Лиге чемпионов.

    За эти полгода он лишь раз ошибся – в матче против «Баварии». Считаю, что Сафонов блестяще завершил этот отрезок.

    Сейчас все газеты во Франции называют его героем последнего матча с «Лансом». Теперь у Матвея есть время передохнуть, проанализировать прошедшую часть сезона.

    Перед началом второй его части ситуация уже совсем не та, что была полгода назад. Теперь уже Матвей – равноценный и достойный конкурент Доннаруммы.

    – А что не получилось?

    – Вообще не вижу ничего негативного за время его игры в «ПСЖ». Только большая радость за Матвея.

    • Летом «ПСЖ» выкупил Сафонова у «Краснодара» за 20 млн евро.
    • Российский голкипер пропустил 6 голов в 8 матчах за парижскую команду.

    Новости по теме
    Кафанов высказался о прогрессе Сафонова в «ПСЖ» 1
    Кафанов выбрал главные открытия 2024 года среди российских вратарей
    Кафанов оценил игру Сафонова против «Монако»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2024 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 