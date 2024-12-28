Кафанов определил главное событие 2024 года в российском футболе

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, какое событие считает главным для российского футбола в уходящем году.

– Главное событие 2024 года в российском футболе?

– Переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

– Как оцените первые полгода Матвея Сафонова в «ПСЖ»?

– Этот отрезок получился фантастическим. Общаясь с Матвеем после его первого месяца в Париже, было понятно, что ему там очень сложно.

В итоге получилось даже лучше, чем мечтал, потому что Матвей сыграл и в чемпионате, и в Кубке Франции, и в Лиге чемпионов.

За эти полгода он лишь раз ошибся – в матче против «Баварии». Считаю, что Сафонов блестяще завершил этот отрезок.

Сейчас все газеты во Франции называют его героем последнего матча с «Лансом». Теперь у Матвея есть время передохнуть, проанализировать прошедшую часть сезона.

Перед началом второй его части ситуация уже совсем не та, что была полгода назад. Теперь уже Матвей – равноценный и достойный конкурент Доннаруммы.

– А что не получилось?

– Вообще не вижу ничего негативного за время его игры в «ПСЖ». Только большая радость за Матвея.