Кафанов выбрал главные открытия 2024 года среди российских вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов РПЛ, которых он считает открытиями уходящего года.

– Главное открытие первой половины сезона среди российский вратарей?

– Радует, что в РПЛ появилось много новых имен: Давид Волк, Богдан Москвичев, Евгений Ставер – очень хорошие ребята.

Ну а главными открытиями года назову Евгения Латышонка и Станислава Агкацева.

– Объясните.

– Стас Агкацев никогда не играл так много матчей, он блестяще справляется с ролью первого номера «Краснодара» после ухода Матвея Сафонова.

Евгений Латышонок перешел из вылетевшего клуба к чемпиону России, выиграл всю конкуренцию и принес очень много очков «Зениту».