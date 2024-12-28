Кафанов выбрал главные открытия 2024 года среди российских вратарей

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов РПЛ, которых он считает открытиями уходящего года.
– Главное открытие первой половины сезона среди российский вратарей?
– Радует, что в РПЛ появилось много новых имен: Давид Волк, Богдан Москвичев, Евгений Ставер – очень хорошие ребята.
Ну а главными открытиями года назову Евгения Латышонка и Станислава Агкацева.
– Объясните.
– Стас Агкацев никогда не играл так много матчей, он блестяще справляется с ролью первого номера «Краснодара» после ухода Матвея Сафонова.
Евгений Латышонок перешел из вылетевшего клуба к чемпиону России, выиграл всю конкуренцию и принес очень много очков «Зениту».
- 22-летний Агкацев в этом сезоне пропустил 16 голов в 21 матче.
- 26-летний Латышонок пропустил 9 мячей в 16 играх.