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    • Кафанов выбрал главные открытия 2024 года среди российских вратарей

    Кафанов выбрал главные открытия 2024 года среди российских вратарей

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов назвал голкиперов РПЛ, которых он считает открытиями уходящего года.

    – Главное открытие первой половины сезона среди российский вратарей?

    – Радует, что в РПЛ появилось много новых имен: Давид Волк, Богдан Москвичев, Евгений Ставер – очень хорошие ребята.

    Ну а главными открытиями года назову Евгения Латышонка и Станислава Агкацева.

    – Объясните.

    – Стас Агкацев никогда не играл так много матчей, он блестяще справляется с ролью первого номера «Краснодара» после ухода Матвея Сафонова.

    Евгений Латышонок перешел из вылетевшего клуба к чемпиону России, выиграл всю конкуренцию и принес очень много очков «Зениту».

    • 22-летний Агкацев в этом сезоне пропустил 16 голов в 21 матче.
    • 26-летний Латышонок пропустил 9 мячей в 16 играх.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    28.12.2024 15:35
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