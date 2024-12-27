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    • Черчесов назвал команду РПЛ, чемпионство которой его удивит

    Черчесов назвал команду РПЛ, чемпионство которой его удивит

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

    После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» делят лидерство, имея по 39 очков. На третьем месте с 37 очками идет «Спартак».

    – Что вас больше всего удивило в 2024 году?

    – Да как будто ничего. Все, кто в РПЛ наверху, они должны там быть. Дай бог, чтобы в следующем году я удивился.

    – Что должно произойти? Должен смениться чемпион в РПЛ?

    – Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары «Краснодара» и «Спартака», – я не удивлюсь. А вот если «Акрон» выиграет РПЛ, то да.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:50
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    Комментарии (1)
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    1735290461
    Назвал бы ЦСКА,"Локо","Динамо"-тогда бы и мы удивились его прогнозу,или поиронизировали.А на "Акрон",или "Оренбург" камлать-это что-то...ну,не слишком оригинальное.
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