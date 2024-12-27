Черчесов назвал команду РПЛ, чемпионство которой его удивит

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

После 18 туров «Краснодар» и «Зенит» делят лидерство, имея по 39 очков. На третьем месте с 37 очками идет «Спартак».

– Что вас больше всего удивило в 2024 году?

– Да как будто ничего. Все, кто в РПЛ наверху, они должны там быть. Дай бог, чтобы в следующем году я удивился.

– Что должно произойти? Должен смениться чемпион в РПЛ?

– Если чемпион сменится, но им станет кто-то из пары «Краснодара» и «Спартака», – я не удивлюсь. А вот если «Акрон» выиграет РПЛ, то да.