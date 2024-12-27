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    Спиридонов отреагировал на слова Абаскаля про «Спартак»

    Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

    «Абаскаль пусть идeт куда подальше с такими заявлениями. Его слова про багаж звучат, как бред обиженного мальчика.

    Давайте скажем ещe, что нынешний «Спартак» играет на багаже Аленичева. Нет, да вообще на багаже Романцева», – сказал Спиридонов.

    • Абаскаль покинул «Спартак» в апреле 2024 года.
    • Команду сейчас возглавляет Деян Станкович. При нем «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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