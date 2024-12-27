Спиридонов отреагировал на слова Абаскаля про «Спартак»

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал слова Гильермо Абаскаля. Испанский специалист, говоря об игре московской команды в этом сезоне, заявил, что она была подготовлена и создана его тренерским штабом.

«Абаскаль пусть идeт куда подальше с такими заявлениями. Его слова про багаж звучат, как бред обиженного мальчика.

Давайте скажем ещe, что нынешний «Спартак» играет на багаже Аленичева. Нет, да вообще на багаже Романцева», – сказал Спиридонов.