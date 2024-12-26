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    • Черчесов сообщил, оправдал ли Дзюба в «Акроне» его ожидания

    Черчесов сообщил, оправдал ли Дзюба в «Акроне» его ожидания

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал выступление форварда Артема Дзюбы за «Акрон».

    • Форвард перешел в тольяттинский клуб 12 сентября.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.
    • В августе Дзюбе исполнилось 36 лет.

    – Дзюба в очередной раз всех удивил. Или вас уже в нeм ничего не удивляет?

    – Главный тренер «Акрона» же уже сказал, что в клубе со мной советовались. Я тогда им сказал, чего жду от Дзюбы, – это и случилось. Он принeс команде харизму, качества, а тренерскому штабу и клубу дал возможность поработать с игроком такого уровня.

    Ну и в медиапространстве «Акрон» теперь занимает больше места. Дзюба, может, не самый подвижный игрок, но очень полезный. В футболе же надо правильно распоряжаться ситуацией. Двигаться просто – это одно, а вот понимать, куда и зачем – это другое.

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    Источник: «Чемпионат»

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