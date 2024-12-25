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    Юран объяснил, почему он готов тренировать в Европе

    Сергей Юран ответил на вопросы о потенциальном трудоустройстве в европейском клубе.

    – На днях ваш старый знакомый агент Барбоза высказал уверенность, что Юран и в Европе мог бы тренировать. Вы в себе чувствуете такую готовность?

    – А там что, круглое поле или квадратным мячом играют (смеется)? Или там по 20 человек с каждой стороны выходят на матч?

    – Другой менталитет, язык.

    – Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет?

    – Естественно.

    – Вот. Я поиграл в четырех странах. У меня португальский – второй язык. Да, с английским и немецким чуть сложнее, но их ментальность я знаю.

    Когда слышу вопросы: «А смогли бы наши тренеры работать в Европе?» – отвечаю: это что, на Марс слетать? Они же у нас могут работать – почему мы не можем у них?

    Ментальность мне знакома, а базовые тренерские принципы что здесь, что там не отличаются. Я готов, без вопросов.

    • Тренер остается без работы с апреля, когда его уволили из «Пари НН».
    • Без него нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.
    • Юран утверждает, что его кандидатуру рассматривал «Спортинг».

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    Источник: «Чемпионат»

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