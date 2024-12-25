Юран объяснил, почему он готов тренировать в Европе

Сергей Юран ответил на вопросы о потенциальном трудоустройстве в европейском клубе.

– На днях ваш старый знакомый агент Барбоза высказал уверенность, что Юран и в Европе мог бы тренировать. Вы в себе чувствуете такую готовность?

– А там что, круглое поле или квадратным мячом играют (смеется)? Или там по 20 человек с каждой стороны выходят на матч?

– Другой менталитет, язык.

– Вы же в курсе, где я провел футболистом около 10 лет?

– Естественно.

– Вот. Я поиграл в четырех странах. У меня португальский – второй язык. Да, с английским и немецким чуть сложнее, но их ментальность я знаю.

Когда слышу вопросы: «А смогли бы наши тренеры работать в Европе?» – отвечаю: это что, на Марс слетать? Они же у нас могут работать – почему мы не можем у них?

Ментальность мне знакома, а базовые тренерские принципы что здесь, что там не отличаются. Я готов, без вопросов.