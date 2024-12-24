«Ювентус» хочет арендовать защитника «Челси»

«Ювентус» запросил информацию у «Челси» о возможности аренды в январе центрального защитника Акселя Дисаси.

Туринцы видят в 26-летнем французе замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю, выбывшим из-за травм на полгода.

В качестве альтернативы Дисаси рассматриваются Давид Ганцко («Фейеноорд») и Антониу Силва («Бенфика»).

С приходом Энцо Марески Дисаси потерял место в стартовом составе «Челси» и в основном выступает в Лиге конференций.