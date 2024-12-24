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    «Ювентус» хочет арендовать защитника «Челси»

    «Ювентус» запросил информацию у «Челси» о возможности аренды в январе центрального защитника Акселя Дисаси.

    Туринцы видят в 26-летнем французе замену травмированным Бремеру и Хуану Кабалю, выбывшим из-за травм на полгода.

    В качестве альтернативы Дисаси рассматриваются Давид Ганцко («Фейеноорд») и Антониу Силва («Бенфика»).

    С приходом Энцо Марески Дисаси потерял место в стартовом составе «Челси» и в основном выступает в Лиге конференций.

    • В этом сезоне он провел 14 игр за клуб, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
    • Контракт Дисаси с «Челси» действует до лета 2029 года.

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    Источник: Football Italia

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