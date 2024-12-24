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    Селюк высказался о будущем Черчесова

    Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

    – Это было ясно ещe давным-давно. Его бы уже уволили, просто 20-го числа были выборы президента Федерации футбола Казахстана. Сейчас президента выбрали, и, естественно, он его уволит. 0-15 – кого устроит? Поэтому это было ясно.

    Черчесов, при всeм моeм к нему уважении, скандалил со всеми, перессорился со СМИ. Просто если в России в своe время ему, как говорится, позволяли многие вещи, когда он был тренером сборной, то там – нет. Только он споткнулся – его сразу съели. И на этом всe закончилось. И ничего не скажешь против, потому что 0 забито, 15 пропущено. Одно очко – мягко говоря, результат крайне ужасный.

    – Начнeт появляться на матчах РПЛ? Как нависающая угроза.

    – Естественно. В какой-нибудь клуб обязательно его пригласят. Тренер сборной и тренер клуба – это большая разница. Тренер сборной – что это такое? Три дня ковыряешься, собираешься, разговариваешь. Тренер клуба – это каждодневная кропотливая работа. Поэтому посмотрим.

    • Ранее о вероятной отставке Черчесова сообщил помощник экс-президента Казахстанской федерации футбола Адлета Барменкулова Ермухамед Мауле.
    • Под руководством российского тренера сборная Казахстана набрала 1 очко в 6 матчах Лиги наций, закончив турнир с разницей мячей 0:15.
    • Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года.

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    Источник: Metaratings.ru

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