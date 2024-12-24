Селюк высказался о будущем Черчесова

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

– Это было ясно ещe давным-давно. Его бы уже уволили, просто 20-го числа были выборы президента Федерации футбола Казахстана. Сейчас президента выбрали, и, естественно, он его уволит. 0-15 – кого устроит? Поэтому это было ясно.

Черчесов, при всeм моeм к нему уважении, скандалил со всеми, перессорился со СМИ. Просто если в России в своe время ему, как говорится, позволяли многие вещи, когда он был тренером сборной, то там – нет. Только он споткнулся – его сразу съели. И на этом всe закончилось. И ничего не скажешь против, потому что 0 забито, 15 пропущено. Одно очко – мягко говоря, результат крайне ужасный.

– Начнeт появляться на матчах РПЛ? Как нависающая угроза.

– Естественно. В какой-нибудь клуб обязательно его пригласят. Тренер сборной и тренер клуба – это большая разница. Тренер сборной – что это такое? Три дня ковыряешься, собираешься, разговариваешь. Тренер клуба – это каждодневная кропотливая работа. Поэтому посмотрим.