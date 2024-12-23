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    • Попов: «Слуцкого носят в Китае на руках, ему нет смысла работать в РПЛ»

    Попов: «Слуцкого носят в Китае на руках, ему нет смысла работать в РПЛ»

    Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов прокомментировал нежелание Леонида Слуцкого возвращаться в РПЛ.

    • Слуцкий последний год работает в «Шанхай Шэньхуа».
    • Контракт действует еще год.
    • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.

    – Слуцкий лукавит, говоря о том, что ему неинтересно работать в РПЛ. В чемпионате России многое решается не только на футбольном поле. Возможно, он размышляет так, что тренер вкладывает душу, сердце, а результат не приходит. У нас тяжелый чемпионат в этом плане. Все возможно, если есть энергия, образование и желание. В Китае Слуцкий успешен, его носят на руках, поэтому ему нет смысла работать в чемпионате России.

    – Слуцкий еще вернется в РПЛ?

    – Он добился результата в Китае, где вообще другой менталитет. У него есть силы и возможности поработать в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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