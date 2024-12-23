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    • Нигматуллин вспомнил о разговоре с «братками» перед переходом из «КАМАЗа» в «Спартак»

    Нигматуллин вспомнил о разговоре с «братками» перед переходом из «КАМАЗа» в «Спартак»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин признался, что контактировал с людьми из криминала, когда переходил из «КАМАЗа» в «Спартак».

    В составе московского клуба голкипер дважды выиграл чемпионат России.

    «Правда ли что при уходе из «КАМАЗа» были претензии со стороны местных криминальных структур? Мне кажется, что в 90-х все футбольные команды были в сотрудничестве с «братками» (смеется). Как и любая организация, более или менее связанная с финансами.

    Да, определенный неприятный разговор был. Но вряд ли я бы назвал это угрозами. Может быть, порешал кто-то.

    Да, мне пришлось расторгнуть контракт с «КАМАЗом» через КДК из-за невыполнения условия. Сейчас это выглядит грязновато и неблагодарно. Но я погнался не за большими деньгами. Контракт в «Спартаке» был 5 000 долларов в месяц, не те деньги, ради которых все бросают. Я просто шел за своей мечтой. Но перед клубом и тренером Валерием Васильевичем Четвериком есть небольшая недосказанность», – сказал Нигматуллин.

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    Источник: «РБ Спорт»

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