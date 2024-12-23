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    Тикнизян подвел итоги 2024 года

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян подвел итоги уходящего года.

    «2024 год для меня удался очень хорошим, потому что в этом году родился мой сын. Что конкретно получилось или наоборот, не получилось – это уже другой вопрос. На этом не зацикливаюсь. Всe что прошло, меня не интересует.

    Конечно, всегда хочется большего. С точки зрения футбола, я был недоволен своей игрой в этом году. Хочется большего – это факт», – сказал Тикнизян.

    • Тикнизян провел в этом сезоне 23 матча: 2 гола, 1 ассист.
    • Ранее сообщалось, что армянский футболист зимой может перейти в «Севилью».

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    Источник: Metaratings.ru

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