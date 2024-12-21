Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Известны страны, поддерживающие возвращение России на международную арену

    Известны страны, поддерживающие возвращение России на международную арену

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал страны, которые хотят возвращения России на международную арену. Он также обозначил страну, которая выступает против.

    Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ожидает снятия санкций с российского футбола в 2025 году.

    – Месяц назад вы говорили, что 60-70 процентов стран выступают за возвращение России – ситуация как-то изменилась?

    – Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.

    – Все – это кто?

    – Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран.

    – Германия, получается, выступает за возвращение России?

    – Да.

    – Кто еще из европейских стран не против нашего возвращения?

    – Норвегия, Швеция – они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения.

    – Получается, лишь несколько стран против нас?

    – Не несколько, а порядка 30 процентов стран, у которых более сложная позиция.

    – Кто против нашего возвращения?

    – Например, Дания.

    Новости по теме
    Колосков: «Очевидно, что УЕФА хочет вернуть Россию» 3
    Червиченко предрек проблемы в случае возвращения российских команд в турниры ФИФА и УЕФА 15
    Мостовой отреагировал на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:36
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    VVM1964
    1734770762
    Что-то мне подсказывает, что большинству пофиг на возвращение России ... Что были мы на международной арене, что нас нет - футбол от этого много ни потерял, ни выиграл ... (
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 