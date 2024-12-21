Известны страны, поддерживающие возвращение России на международную арену

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал страны, которые хотят возвращения России на международную арену. Он также обозначил страну, которая выступает против.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что ожидает снятия санкций с российского футбола в 2025 году.

– Месяц назад вы говорили, что 60-70 процентов стран выступают за возвращение России – ситуация как-то изменилась?

– Я был в Болгарии, все поддерживают и ждут возвращения России.

– Все – это кто?

– Все, с кем общались в Болгарии. Там не было всех 55 ассоциаций ФИФА, но были представители Германии, Сербии, Черногории и других стран.

– Германия, получается, выступает за возвращение России?

– Да.

– Кто еще из европейских стран не против нашего возвращения?

– Норвегия, Швеция – они хотели бы поддержки от УЕФА по ряду вопросов, но не против нашего возвращения.

– Получается, лишь несколько стран против нас?

– Не несколько, а порядка 30 процентов стран, у которых более сложная позиция.

– Кто против нашего возвращения?

– Например, Дания.