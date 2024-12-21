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    • Рахимов назвал игрока «Рубина», чья стоимость за год выросла в 15 раз

    Рахимов назвал игрока «Рубина», чья стоимость за год выросла в 15 раз

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о Мирлинду Даку.

    Форвард казанского клуба забил 9 голов и сделал 4 ассиста в 17 матчах РПЛ. Его рыночная цена – 7 миллионов евро.

    – Три главных качества Даку?

    – Скорость, техника и умение вести борьбу. Вы смотрите футбол, он фантастически бежит. Причем он может делать это с мячом. Если вы видите его дриблинг на скорости с его ростом – он просто супер. А как он цепляется за эти мячи и может их сохранять!

    – Насколько тяжело его удерживать в «Рубине»?

    – Не буду называть команды. И мне звонят. Спрос на него очень большой. Человек быстро адаптируется в командах. К нам он пришел и быстро адаптировался. Спрос есть, но мы с ним разговаривали, и я сказал: «Мы тебя не собираемся держать всю жизнь. Но я думаю, что ты можешь сделать еще шаг. Поэтому дождись этого шага, а дальше примем решение».

    – Есть риск, что он уйдет зимой? Придет, например, «Спартак» и предложит большие деньги.

    – Такое случается со многими футболистами, где ты не можешь сказать нет. Если такое произойдет, с одной стороны, мы будем очень разочарованы, с другой стороны, мы будем понимать, что цена‑то выросла в 15 раз. Мы его покупали за 1,2 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:56
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    Комментарии (3)
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    GREY DM
    1734768866
    То есть, по мнению Рахимова кто-то заплатит за Даку 18 лямов, при рыночной стоимости 7? Меня терзают смутные сомнения...
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    рылы
    1734769414
    вряд ли за ним придут из спартака и зенита. у хряков на месте центрального нападающего манфреда гыгыльда есть, шамар, толстый жозе. у зенита тоже 4 нападающих, если ерохина посчитать и считать дельфина игроком. вообще, эта позиция у всех занята, хоть у коней, хоть у динамы. получается, хороший форвард есть - а всунуть его некуда, тупо нет мест!
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