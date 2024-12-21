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    Радимов определил лучших игроков первой части сезона РПЛ

    Владислав Радимов выбрал сильнейших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров сезона-2024/25.

    – Кто лучший игрок первой половины сезона?

    – Ну, если брать в совокупности, давайте назовем Угальде. Особенно к концу он понял, что требует Станкович, появилось взаимодействие с Барко. Я думаю, что игра Угальде, наверное, самое сильное впечатление произвела.

    Также я бы назвал Кордобу, но Кордоба в концовке не помог «Краснодару» одержать эти победы, чтобы остаться на твердом первом месте, а вот Угальде своими мячами особенно в последних четырех матчах впечатлил.

    – Но и, наверное, эту троечку может вполне замкнуть Батраков?

    – Скорее всего, так. Но за третье-четвертое место я бы через тире поставил Батракова – Глушенкова.

    Здесь у Макса травма вмешалась. А по тому, как он начал ярко, я думаю, что ему этого запаса должно хватать для того, чтобы попасть в тройку.

    • Угальде забил 15 голов и сделал 3 ассиста в 18 матчах РПЛ.
    • В активе Кордобы 8+5 в 14 играх.
    • Батраков оформил 10+6 в 17 матчах.
    • На счету Глушенкова 8+2 в 10 играх.

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    Источник: «РБ Спорт»

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