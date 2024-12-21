Радимов определил лучших игроков первой части сезона РПЛ

Владислав Радимов выбрал сильнейших футболистов чемпионата России по итогам 18 туров сезона-2024/25.

– Кто лучший игрок первой половины сезона?

– Ну, если брать в совокупности, давайте назовем Угальде. Особенно к концу он понял, что требует Станкович, появилось взаимодействие с Барко. Я думаю, что игра Угальде, наверное, самое сильное впечатление произвела.

Также я бы назвал Кордобу, но Кордоба в концовке не помог «Краснодару» одержать эти победы, чтобы остаться на твердом первом месте, а вот Угальде своими мячами особенно в последних четырех матчах впечатлил.

– Но и, наверное, эту троечку может вполне замкнуть Батраков?

– Скорее всего, так. Но за третье-четвертое место я бы через тире поставил Батракова – Глушенкова.

Здесь у Макса травма вмешалась. А по тому, как он начал ярко, я думаю, что ему этого запаса должно хватать для того, чтобы попасть в тройку.