Мостовой отреагировал на слова Дюкова о возвращении российских команд в турниры ФИФА и УЕФА

Александр Мостовой прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«До следующего года осталось совсем немного – 10 дней с небольшим. Многие говорят, что в следующем году ждут большие изменения – не только в спорте, но и в жизни. Поэтому я так же думаю, наконец-то мы дождемся, доживем до этого времени.

Кто бы знал три года назад, что такое будет происходить», – заявил Мостовой.