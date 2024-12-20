Радимов – о Станковиче: «Спартаковская секта говорила: несите следующего, с этим всe понятно»

Владислав Радимов напомнил о критике в адрес главного тренера «Спартака» Деяна Станковича со стороны экс-игроков клуба.

– То есть «Спартак» – самое яркое положительное впечатление от первой части сезона или было что-то еще?

– Я же говорю, все как в хорошем триллере. Начало – за «Зенитом», вторая часть – у «Краснодара», когда тоже классные победы были, а третья – это «Спартак», который по нарастающей шел и сейчас догнал всех лидеров.

В какой-то момент большинство специалистов, особенно проспартаковских, вот эта вся секта, как их называют, Мор, Шалимов, Писарев, Ловчев, они говорили: несите следующего, со Станковичем все понятно, а он смотрел, несмотря на давление, гнул свою линию.