Радимов – о Станковиче: «Спартаковская секта говорила: несите следующего, с этим всe понятно»

Владислав Радимов напомнил о критике в адрес главного тренера «Спартака» Деяна Станковича со стороны экс-игроков клуба.
– То есть «Спартак» – самое яркое положительное впечатление от первой части сезона или было что-то еще?
– Я же говорю, все как в хорошем триллере. Начало – за «Зенитом», вторая часть – у «Краснодара», когда тоже классные победы были, а третья – это «Спартак», который по нарастающей шел и сейчас догнал всех лидеров.
В какой-то момент большинство специалистов, особенно проспартаковских, вот эта вся секта, как их называют, Мор, Шалимов, Писарев, Ловчев, они говорили: несите следующего, со Станковичем все понятно, а он смотрел, несмотря на давление, гнул свою линию.
- «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
- У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.