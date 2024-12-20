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    • Радимов – о Станковиче: «Спартаковская секта говорила: несите следующего, с этим всe понятно»

    Радимов – о Станковиче: «Спартаковская секта говорила: несите следующего, с этим всe понятно»

    Владислав Радимов напомнил о критике в адрес главного тренера «Спартака» Деяна Станковича со стороны экс-игроков клуба.

    – То есть «Спартак» – самое яркое положительное впечатление от первой части сезона или было что-то еще?

    – Я же говорю, все как в хорошем триллере. Начало – за «Зенитом», вторая часть – у «Краснодара», когда тоже классные победы были, а третья – это «Спартак», который по нарастающей шел и сейчас догнал всех лидеров.

    В какой-то момент большинство специалистов, особенно проспартаковских, вот эта вся секта, как их называют, Мор, Шалимов, Писарев, Ловчев, они говорили: несите следующего, со Станковичем все понятно, а он смотрел, несмотря на давление, гнул свою линию.

    • «Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.
    • У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:28
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    Комментарии (5)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734705212
    Мор и Шалимов такого никогда не говорили, а Писарев и Ловчев - ну что с них взять, их и приглашают на матч тв ради того, чтобы они обсирали родную команду.
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    alefreddy
    1734708283
    Там вместо Шалимова Мостовой должен быть
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    serhio80
    1734710847
    Секта это те, кто на срач ТВ ошивается? Так и сам буланов тогда секта)
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    andr45
    1734712070
    ШАЛИМОВ от 7.08.2024 «Мне кажется, что Станкович определился с составом. Мне его [Станковича] манера игры импонирует. У меня «Спартак» позитив вызывает»
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