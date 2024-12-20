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    • Алексей Прудников: «Зачем Максименко уходить из «Спартака»? Красно-белых знает весь мир, а тут какие-то «ПСЖ»

    Алексей Прудников: «Зачем Максименко уходить из «Спартака»? Красно-белых знает весь мир, а тут какие-то «ПСЖ»

    Бывший вратарь «Спартака» Алексей Прудников высоко оценил игру Александра Максименко. Он считает, что голкиперу не стоит уходить из московского клуба.

    – Многие отмечали атаку «Спартака», но про вратаря почти нет упоминаний. Я считаю, что Максименко – один из сильнейших голкиперов РПЛ. Он и пять лет назад был одним из сильнейших.

    Виталий Кафанов сказал, что Максименко – следующий российский вратарь, который уедет в топовый европейский чемпионат. Какому клубу он подойдeт?

    – Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет. Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то «ПСЖ».. Когда будет заканчивать, тогда и попробует свои силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник.

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    Источник: Legalbet

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    Сегодня, 11:13
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    Комментарии (10)
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    Gwynbleidd
    1734683576
    Забухал что ли...
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    The only one
    1734688115
    Наверное с Прудниковым не стоит соглашаться. В конце карьеры Максимка за рубежом никому и нафиг не нужен будет. А вообще то это просто откровенная зависть. Сам то болтался за рубежом в третьесортных командах об игре в которых про него никто и не вспомнит.
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    Skull_Boy
    1734691466
    Кто такой Прудников и кто тебя знает кроме Вальки из Бристоля
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    Alejandrrro
    1734693385
    Зачем уходить в какую-то Барсу? Вот Амкал знает вся галактика.
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    DMитрий
    1734701723
    Когда будет заканчивать, тогда и попробует свои силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник. Вот с таким учением и под таким лозунгом Егор Титов покорил Европу!
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    Spartak_forv@
    1734701819
    Мне кажется он стебется просто.Вратари люди особенные)
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