Алексей Прудников: «Зачем Максименко уходить из «Спартака»? Красно-белых знает весь мир, а тут какие-то «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Прудников высоко оценил игру Александра Максименко. Он считает, что голкиперу не стоит уходить из московского клуба.

– Многие отмечали атаку «Спартака», но про вратаря почти нет упоминаний. Я считаю, что Максименко – один из сильнейших голкиперов РПЛ. Он и пять лет назад был одним из сильнейших.

– Виталий Кафанов сказал, что Максименко – следующий российский вратарь, который уедет в топовый европейский чемпионат. Какому клубу он подойдeт?

– Зачем куда-то переходить, если он в «Спартаке» играет. Красно-белых знает весь мир. А тут какие-то «ПСЖ».. Когда будет заканчивать, тогда и попробует свои силы в другом чемпионате. Лучшие годы надо отдать «Спартаку», тем более он воспитанник.