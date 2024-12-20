Юран высказался об интересе «Сити», «Арсенала» и «Челси» к Угальде

Российский тренер Сергей Юран отреагировал на информацию об интересе к Манфреду Угальде со стороны топ-клубов АПЛ.

Ранее стало известно, что форвард «Спартака» заинтересовал «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

«Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча – и все, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», – сказал Юран.