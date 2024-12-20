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    • Юран высказался об интересе «Сити», «Арсенала» и «Челси» к Угальде

    Юран высказался об интересе «Сити», «Арсенала» и «Челси» к Угальде

    Российский тренер Сергей Юран отреагировал на информацию об интересе к Манфреду Угальде со стороны топ-клубов АПЛ.

    Ранее стало известно, что форвард «Спартака» заинтересовал «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

    «Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча – и все, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

    На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», – сказал Юран.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • Его рыночная цена – 15 млн евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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