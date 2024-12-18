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    Карпин назвал лучший матч сборной России в 2024 году

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал матч против Сербии лучшим в 2024 году. Россияне выиграли со счетом 4:0.

    – Какой матч сборной в этом году понравился вам больше всего?

    – А какие матчи у нас были? У меня уже все смешалось.

    – Против сборной Сербии, например. Наверное, самая сильная команда из тех, с кем играли.

    – Наверное, против сербов. Потому что Россия – Сербия – это вывеска, так скажем. Из‑за того, что в этой игре было раннее удаление, не удалось посмотреть на все, что хотели посмотреть. Вторым по силе выделил бы матч в Белоруссии. Игра дала много пищи для размышлений, много информации.

    Во Вьетнаме тоже получили достаточно много информации, но с учетом того, какая там была жара и влажность, она совсем недостоверная. Кто‑то лучше переносит духоту, а кто‑то хуже. Так что здесь бы выводов не делал. Но то отношение, которое было к этой игре… Ребята, умирая даже не от проведенной работы или действий соперника, а именно от погодных условий, выдержали. Они старались. Что‑то получалось, что‑то – нет. Претензии ни к кому не было.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.12.2024 22:46
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