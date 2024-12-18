Лучший футболист года в России по версии Радимова

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал Джона Кордобу лучшим футболистом 2024 года в России.

«Джон Кордоба – лучший футболист в России по итогам 2024 года. Колумбиец стабильно провел весь год. Джон тащит на себе «Краснодар». Более того, Кордоба стал серебряным призером Кубка Америки по футболу в составе сборной Колумбии. Важный игрок, как для своего клуба, так и для национальной команды.

А если говорить о первой части нынешнего сезона, то лучший игрок – Манфред Угальде. Почему? Потому что костариканец забил больше всех», – сказал Радимов.