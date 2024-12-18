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    Лучший футболист года в России по версии Радимова

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов назвал Джона Кордобу лучшим футболистом 2024 года в России.

    «Джон Кордоба – лучший футболист в России по итогам 2024 года. Колумбиец стабильно провел весь год. Джон тащит на себе «Краснодар». Более того, Кордоба стал серебряным призером Кубка Америки по футболу в составе сборной Колумбии. Важный игрок, как для своего клуба, так и для национальной команды.

    А если говорить о первой части нынешнего сезона, то лучший игрок – Манфред Угальде. Почему? Потому что костариканец забил больше всех», – сказал Радимов.

    • «Краснодар» после 18 туров лидирует в РПЛ.
    • На счету Кордобы 8 голов в 14 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2024 20:44
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1734544331
    ...хочется, чтобы лучшего футболиста назвал Василий Пупкин, лучший когда-то игрок гадюкинского "Красного Механизатора". А чего, всем можно, а ему нельзя, что ли?...
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