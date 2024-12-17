Рахимов рассказал о предложениях по Даку от клубов РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил, что летом в клуб поступали предложения о трансфере нападающего Мирлинда Даку от «Спартака» и «Краснодара».

– Даку забил это осенью 9 голов. Сейчас он на третьем месте в списке лучших бомбардиров РПЛ. С чем связываете его взлет?

– В начале сезона его мучила травма. Помните, я говорил об этой проблеме. Затем все пришло в норму, и он стал показывать себя, забивать. В отпуске ему понадобится пройти курс, чтобы полностью восстановиться.

– Летом в СМИ сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Это были реальные предложения?

– Да. По нему вообще было много предложений, но мы решили его сохранить. Это нормально. Он второй сезон показывает игровую стабильность. К таким футболистам, а они появляются нечасто, есть определенно интерес. Я при подписании Даку был уверен, что он у нас заиграет. Он сможет усилить любую команду Премьер-лиги.

– Какая у вас в целом позиция по этому вопросу? Нужно ли отпускать лидеров, когда есть большое предложение? Или лучше выжать все соки, так скажем.

– Нет, выжать все соки – это неправильно. Надо же понимать, перерос ли нас игрок или нет. Наши игроки развиваются, но пока своего максимума они еще не достигли.

– Сейчас клуб в переговорах с Даку по новому контракту?

– Мы обсуждаем это с Маратом Адиповичем и дальше примем решение.

– Даку не единственный, с кем клуб намерен улучшить условия?

– Давайте так: мы пока не станем озвучивать эти нюансы. Сначала нужно обговорить все с президентом, а дальше посмотрим.