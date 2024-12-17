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    Рахимов рассказал о предложениях по Даку от клубов РПЛ

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов подтвердил, что летом в клуб поступали предложения о трансфере нападающего Мирлинда Даку от «Спартака» и «Краснодара».

    – Даку забил это осенью 9 голов. Сейчас он на третьем месте в списке лучших бомбардиров РПЛ. С чем связываете его взлет?

    – В начале сезона его мучила травма. Помните, я говорил об этой проблеме. Затем все пришло в норму, и он стал показывать себя, забивать. В отпуске ему понадобится пройти курс, чтобы полностью восстановиться.

    – Летом в СМИ сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Это были реальные предложения?

    Да. По нему вообще было много предложений, но мы решили его сохранить. Это нормально. Он второй сезон показывает игровую стабильность. К таким футболистам, а они появляются нечасто, есть определенно интерес. Я при подписании Даку был уверен, что он у нас заиграет. Он сможет усилить любую команду Премьер-лиги.

    – Какая у вас в целом позиция по этому вопросу? Нужно ли отпускать лидеров, когда есть большое предложение? Или лучше выжать все соки, так скажем.

    – Нет, выжать все соки – это неправильно. Надо же понимать, перерос ли нас игрок или нет. Наши игроки развиваются, но пока своего максимума они еще не достигли.

    – Сейчас клуб в переговорах с Даку по новому контракту?

    – Мы обсуждаем это с Маратом Адиповичем и дальше примем решение.

    – Даку не единственный, с кем клуб намерен улучшить условия?

    – Давайте так: мы пока не станем озвучивать эти нюансы. Сначала нужно обговорить все с президентом, а дальше посмотрим.

    • 26-летний Даку в этом сезоне провел за «Рубин» 19 матчей, забил 9 голов, отдал 5 передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Даку в 7 миллионов евро.

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    Источник: «Бизнес Online»

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