Рахимов назвал два топ-клуба, которые делали предложение «Рубину» по Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что «Спартак» и «Краснодар» хотели приобрести Мирлинда Даку. Казанцы отклонили предложения по нападающему.

– Летом в СМИ сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Это были реальные предложения?

– Да. По нему вообще было много предложений, но мы решили его сохранить. Это нормально. Он второй сезон показывает игровую стабильность. К таким футболистам, а они появляются нечасто, есть определенно интерес. Я при подписании Даку был уверен, что он у нас заиграет. Он сможет усилить любую команду Премьер-лиги.