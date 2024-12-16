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    • Рахимов назвал два топ-клуба, которые делали предложение «Рубину» по Даку

    Рахимов назвал два топ-клуба, которые делали предложение «Рубину» по Даку

    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, что «Спартак» и «Краснодар» хотели приобрести Мирлинда Даку. Казанцы отклонили предложения по нападающему.

    – Летом в СМИ сообщалось об интересе к Даку со стороны «Спартака» и «Краснодара». Это были реальные предложения?

    – Да. По нему вообще было много предложений, но мы решили его сохранить. Это нормально. Он второй сезон показывает игровую стабильность. К таким футболистам, а они появляются нечасто, есть определенно интерес. Я при подписании Даку был уверен, что он у нас заиграет. Он сможет усилить любую команду Премьер-лиги.

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    Источник: «Бизнес Онлайн»

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    16.12.2024 13:34
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