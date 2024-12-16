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    • «Повторяю третий раз»: Медведев ответил Петржеле на слова о Семаке

    «Повторяю третий раз»: Медведев ответил Петржеле на слова о Семаке

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова Властимила Петржелы. Чешский специалист ранее допустил, что главного тренера петербургской команды могут уволить в конце сезона, если он не выиграет РПЛ.

    «Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с «Зенитом» заключен и будет действовать до конца сезона‑2029/30.

    Добавлю, что в «Зените» Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера», – сказал Медведев.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2024 10:36
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    Комментарии (9)
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    Интерес
    1734334809
    В третий раз повторяю для лудоманов :"А теперь-Горбатый"!
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    Тинез Розоп
    1734334978
    Если бы он трындел , то никто бы не рычал. А так , правда глаза колет...
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    рылы
    1734335482
    допустим, один провальный сезон семаку простят. разгонят приунывших венделов, которым всё надоело, наберут других, которым есть что доказывать - и понеслось по-новой. просто зенит нагнёт конкурентов качеством игроков, а не тренерским гением. так и до 30го года реально можно усидеть в кресле.
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    Taps
    1734336794
    Нарулился, пусть в Гейропу канает.
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    Цугундeр
    1734339755
    "Добавлю, что в «Зените» Петржелу давненько не видели.") То есть ему западло приехать в Питер и получить свои.. "Минимальная пенсия в России в 2024 году составляет 11 886,89 рублей. " Хватит на суп с клёцками.
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    шахта Заполярная
    1734345975
    Смешные вы, питорские
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    Spartak_forv@
    1734358844
    Ну это только если Роман Борисович не устанет от хоккея,а то он последнее время прям начал сыпать футбольными фразами и травить истории за футбол.Я думаю он уже скоро наберёт 800 просмотренных футбольных матчей и будет готов возглавить Зенит..
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    VPERDIV SPARTAK
    1734376749
    Медведя еще не уволили вместе с семакой?? Че то много он пылит
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