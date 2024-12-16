«Повторяю третий раз»: Медведев ответил Петржеле на слова о Семаке

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова Властимила Петржелы. Чешский специалист ранее допустил, что главного тренера петербургской команды могут уволить в конце сезона, если он не выиграет РПЛ.

«Глубокоуважаемый в «Зените» Властимил Петржела, похоже, не прочитал, либо не понял ни в первый раз, ни во второй раз. Поэтому специально для уважаемого Властимила повторяю третий раз: контракт Сергея Семака с «Зенитом» заключен и будет действовать до конца сезона‑2029/30.

Добавлю, что в «Зените» Петржелу давненько не видели и ничего от него не слышали, а ведь он может напрямую позвонить и получить ответы на все интересующие его вопросы, в том числе про главного тренера», – сказал Медведев.

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